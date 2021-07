La presentadora y modelo Laura Tobón anunció que está embarazada. A través de sus estados de Instagram, la modelo le contó a sus fans con ecografía en mano que espera un bebé.

«Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó… Después de pensar que este día no iba a llegar fácil ( por mi SOP ) la vida nos dio un giro con este momento tan especial…. Un bebe viene en camino», escribió Laura Tobón en su última publicación de Instagram.

«Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos 🙏🙏 después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hij@», aseguró la presentadora, quien dará detalles en una reconocida revista de entretenimiento.

