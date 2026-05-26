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    Laura Sofía Sánchez desapareció en Bello

    Fue reportada como desaparecida el 24 de mayo en el barrio Trapiche

    Publicado por: Juan Manuel

    LAURA SOFIA SANCHEZ GAVIRIA
    Laura Sofía Sánchez desapareció en Bello

    Resumen: Laura Sofía Sánchez Gaviria, una joven colombiana de 21 años, fue reportada como desaparecida el 24 de mayo de 2026 en el barrio Trapiche, ubicado en el municipio de Bello. Según la información suministrada, Laura se identifica como mujer y al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, jean azul claro y tenis blancos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Laura Sofía Sánchez Gaviria, una joven colombiana de 21 años, fue reportada como desaparecida el 24 de mayo de 2026 en el barrio Trapiche, ubicado en el municipio de Bello. Según la información suministrada, Laura se identifica como mujer y al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, jean azul claro y tenis blancos.

    Entre las características particulares que podrían ayudar a su identificación se encuentran dos tatuajes visibles: una mariposa en el hombro izquierdo y el nombre “Valentín” tatuado en el brazo izquierdo. Estos detalles son considerados claves para facilitar su reconocimiento por parte de la comunidad y las autoridades.

    Las autoridades y familiares solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita dar con su paradero. Cualquier dato relevante sobre Laura Sofía Sánchez Gaviria puede ser fundamental para apoyar las labores de búsqueda y contribuir a su pronta localización.

    1 BOLETIN DE DESAPARICION LAURA SOFIA SANCHEZ GAVIRIA scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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