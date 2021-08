Laura Mayolo, exintegrante de Mojito Lite, tiene 6 meses de embarazo

La cantante Laura Mayolo, exintegrante de Mojito Lite, y su pareja Juan Manuel Medina Valencia anunciaron a través de sus redes sociales que esperan a su primera hija.

«Siiiiiiiiiiiiiiiiii vamos a ser PAPÁSSSSSSSSSS. Quiero presentarles a nuestra pequeña ALEGRÍA, bueno seguramente no va a ser pequeña esta muñeca que ya tiene 6 meses y me hace la mujer más feliz del mundo», escribió Laura en su última publicación.

Mientras que el también artista aseguró: «¡ALEGRÍA, ESTAS AQUÍ! No me cabe tanta Alegría en el corazón por nuestra bebé que viene en camino. Te he soñado tantas veces, mi niña…».