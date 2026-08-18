Laura Marcela Posada desapareció en el corregimiento de Santa Elena

Resumen: Laura Marcela Posada Betancur, de 35 años de edad, sexo femenino, se identifica como mujer y es de nacionalidad colombiana. Se reporta como desaparecida desde el mes de mayo de 2025.

Laura Marcela Posada Betancur, de 35 años de edad, sexo femenino, se identifica como mujer y es de nacionalidad colombiana. Se reporta como desaparecida desde el mes de mayo de 2025.

La desaparición tuvo lugar en la vereda Media Luna, corregimiento de Santa Elena, Medellín, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información suministrada sobre las prendas de vestir o accesorios que portaba al momento de su desaparición.

La información disponible corresponde a los datos de identificación de Laura Marcela Posada Betancur y al lugar y periodo en que fue reportada como desaparecida. Se requiere establecer y verificar cualquier información adicional que permita determinar las circunstancias de su desaparición y contribuir a su búsqueda y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes