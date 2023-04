in

Rebeca Valderraín Vera, mejor conocida como Laura León, anunció que ya tenía listo su testamento para evitar cualquier conflicto cuando ella ya no esté. Esto sucedió durante un encuentro con la prensa en el que Laura compartió algunas palabras hacia sus compañeros fallecidos, asegurando que “Nos vamos uno tras otro, así que no hay que espantarnos, a seguir la vida, vivirla y disfrutarla”.

La actriz y cantante de 70 años bromeó con la prensa asegurando que sus joyas se las iba a dejar a sus “compañeros periodistas”. Si bien, la cantante no sabe cómo será su funeral, espera que todos se pongan “bien persas” durante el velorio escuchando sus éxitos como Abusadora y Suavecito.

“Ya no sirven para nada. No se lleva uno nada, más que la satisfacción de tener nuestra gente querida a nuestro lado, el público querido”, dijo “La Tesorito” sobre los bienes materiales. Esta actitud desinterasada también se pudo apreciar semanas atrás cuando aseguró que nunca quiso aceptar regalos de su recién fallecida amiga: Irma Serrano.

“Tuvimos la oportunidad de convivir con este público maravilloso. Nunca me gustó que me regalara nada y mira que era espléndida, pero yo me ofendía”, declaró León ante las cámaras.

Con su característico humor, León confesó que no está preocupada por dejar una herencia en partes iguales entre sus hijos Xcallotz y Yazckin, pues según Laura “sólo les dejará deudas”. Hoy en día, Laura es parte de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio, además de ser parte del reality show Mi Famoso y yo, por lo que los medios no creyeron que la actriz se encuentre en aprietos económicos. Sin embargo, la cantante delcaró que ese dinero sólo ha sido para pagar sus deudas anteriores.

Las palabras de Laura no están tan alejadas de la realidad, pues durante una entrevista con Unicable en 2020, confesó que tuvo una lujosa casa en Miami que perdió por “hacer tonterías”.

“No sabemos el mañana por eso es el hoy, abrazarnos y decirnos ¡te quiero! No hay que olvidarse y dejar atrás rencores y tonterías: estar cerca de la familia que vale tanto”. Así se despidió León de la prensa y de sus amigos que partieron en este mes de marzo.

