La politóloga Laura Gil, fue nombrada vicecanciller y trabajará de la mano del canciller Álvaro Leyva, en la construcción de una política internacional para la lucha contra el cambio climático y la proyección de Colombia como una potencia en protección de la vida.

Entre otras asignaciones, Gil trabajará dentro del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

¿Cuál es la hoja de vida de Laura Gil?

Es Politóloga e internacionalista, tiene amplia experiencia académica y ha trabajado en la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica de conflictos y la construcción y el mantenimiento de paz, dedicada a poner un grano de arena para la internacionalización de Colombia, y estudió en Saint John’s College y The Fletcher School of Law and Diplomacy.

Es directora de La Línea del Medio, y ha ganado premios como: Draper Hills Fellow 2015 de Stanford University, Premio Nacional CPB 2014 por la serie de columnas sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia Nicaragua vs Colombia, Medalla Ley y Democracia de la Sociedad Colombiana de Prensa en 2015, Premio Álvaro Gómez Hurtado 2017 por mejor columna de opinión sobre Bogotá, Premio Simón Bolívar 2019 opinión por podcast sobre Venezuela, y el National Endowment for Democracy Fellow 2019-2020.