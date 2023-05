El pasado 6 de junio de 2019 se confirmó la muerte del presentador Jota Mario Valencia, por cuenta de un paro cardiorrespiratorio después de sufrir un derrame cerebral tras cinco días de haber estado internado en el Hospital de Bocagrande, de Cartagena.

La inesperada noticia de su muerte fue una de las más conmovedoras de la farándula colombiana, pues fue uno de los presentadores más admirados de la época.

El conductor de ‘Muy Buenos Días’, programa matutino del Canal RCN, compartía set con Laura Acuña, quien desde los inicios de su carrera priorizaba a Jota Mario como uno de sus mejores amigos, colegas y hasta lo consideraba parte de su familia.

Incluso, Acuña, fue una de las figuras públicas que más expresaron el dolor por la partida de Valencia. De hecho, hace algunos meses, la también presentadora contó que el paisa se le ha aparecido varias veces y lo ha visto como un ángel nuevo de su vida.

Aunque en cada 6 de junio Laura habla y recuerda con mucho amor y tristeza al presentador, en un reciente capítulo de ‘La Sala de Laura Acuña’, su canal de YouTube, la también abogada confesó que lo sigue recordando y llorando cada que piensa en los consejos que él le daba.

«Me pregunto Eva que si yo había superado la muerte de Jota y yo me tomé unos minutos porque no es una pregunta fácil de contestar, yo creo que uno no se acostumbra a eso, cuando uno dice sí, es qué le tocaba, pues no, a uno no le toca nada», dijo Acuña entre lágrimas.

Asimismo, reveló que sigue renegando su muerte, sigue sin entender por qué pasó y por qué a él. «Me parece que no era el tiempo, que faltaba mucho y tengo muchos sentimientos que después de cuatro años todavía no pasan», dijo.

Finalmente, contó que aunque mucha gente le dice que ya ha pasado mucho tiempo y que debe soltarlo y aceptar su muerte, no es posible para ella, pues asegura que era «el ser más espectacular del mundo y ya no lo puedo ver todos los días, se lo merece, se merece que lo extrañe, se merece que me ponga triste, se merece que me haga falta».

Más Noticias de Entretenimiento