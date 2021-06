Laura Bozzo grabó un video en vestido de baño y lo dedicó a los que la insultan

La reconocida presentadora de televisión y abogada peruana Laura Bozzo, encendió la redes sociales con particular video que dedicó a quienes la critican.

En la grabación aparece Laura con sexi vestido de baño rojo mandando besos a sus seguidores y en forma irónica le dijo a los que la critican que ama su cuerpo, «aquí esta la momia» subrayó. Al mirar su cuerpo tambien indicó, «amo mi cuerpo y saben qué…(pasando sus manos por su abdomen) nada me queda mal».

La publicación que en tan solo 3 horas alcanzó las 110,383 reproducciones fue aplaudida por cientos de cibernautas que no dudaron en enviarle mensajes de apoyo a la reconocida peruana.

Laura tambien envió un mensaje claro a las mujeres

La mujer al publicar el video la presentadora escribió, «dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo» y añadió, «a las mujeres les digo basta no se crean que no valen por la edad, somos invencibles merecemos ser felices».

😂😂😂es la verdad nadie luce mejor la ropa que las momias somos puro hueso nada de grasa 🤣🤣amo mi cuerpo tofo me queda bien por tanto gracias por decirme momia los diseños de @GalileaMontijo Me quedan espectacular 💃 https://t.co/2QppB6oADJ — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 22, 2021

