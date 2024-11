Laura Bozzo mejor conocida como la «señorita Laura» le tocó gritar «cójanlo cójanlo» en Madrid ante un inteno de robo en un cajero.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Acostumbrada a la fama, la presentadora que fue eliminada en el «Gran Hermano VIP» España, «pasó según ella por lo peor«. De acuerdo a Laura, compartió un post en el que dice: «gracias a Dios por tantas bendiciones.. por momentos me sentí perdida pero Jesús nunca me soltó la mano y mi FE me dio la fuerza. Hoy les digo por mas que estén pasando por momentos dolorosos que piensen NO hay salida. CONFÍEN Dios nunca los va abandona». Lo escrito coincide en la fecha del 24 de enero, día en que la prensa reseña que por sus gritos, se salvó de un asalto en un cajero en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Laura salvada por sus pulmones

La odisea de la eliminada de gran hermano ocurrió de acuerdo a informes de prensa men la plaza Tirso de Molina en Madrid. Fue tanto lo que gritó que el ladrón, salió corriendo ante las fuertes exclamaciones de Laura Bozz, detallando que la apoyaron varios comensales que salieron de una cafetería, al lado de donde estaban a punto de robarle. En sus redes, dejó un escrito bíblico en referencia a lo sucedido.

Laura Bozzo comparte su momento de Fe

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of)



Lee más noticias de entretenimiento.