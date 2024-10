Laura Bozo en España «que oso» al ser expulsada de realitie aduciendo que es «La Reina» en su país.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El miércoles 20 de diciembre, que Laura no pudo clasificar a las semifinales del Gran Hermano VIP España. Mostrando su desagrado y agresividad ante las cámaras, ante la decisión de los televidentes salió haciendo show. Esto no le ayudó para nada y más al vivir momentos memorables como no alcanzar a ir al baño. O sorprender al decir que le gustaba un participante. «No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país. Gracias. Te pido por favor, que me dejes salir a agarrar mis cosas e irme. Necesito mis pastillas porque no me siento muy bien y necesito irme». Fue lo que dijo cuando se le comunicó la decisión.

Laura Bozo momento memorable Gran Hermano VIP

Laura Bozzo no llegó al inodoro y cagó todo el baño en el Gran Hermano VIP pic.twitter.com/tk4Z8XEqTV — Real Time (@RealTimeRating) September 29, 2023

Qué le vieron a Laura Bozo

Todos saben que personalidad que es notoria sumado a la fama y edad lo que llamó la atención de los productores españoles. «La desgraciada» a pesar de haber sido participante de «Las Estrellas Bailan en Hoy» y «La Casa de los Famosos» de Telemundo. Dejó verse como la «vieja» que quería ser estrella. «Vine a por un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te toman por loca. Olvídense». Ante la petición que se despidiera de buena dijo «váyanse al carajo». Para acrecentar su «oso» dijo que «estaba muy agradecida por los momentos de risa y de show, que se había sacado el alma 14 semanas. De alguna manera saliendo horrenda por todas las cámaras, donde toda su imagen se fue al carajo sin maquillaje y sin nada». Finalmente dorando su molestia expresó: . «Soy la reina de mi país, no de los extranjeros».

Laura estalla ante la salida de Gran Hermano

