La actriz de Broadway Laura Benanti y su familia enfrentan una lamentable pérdida que ocurrió mientras ella se encontraba en el escenario, presentándose ante unas 2.000 personas.

Laura Benanti, quien a los 18 años debutó en Broadway en la obra ‘The Sound of Music’, contó a través de su cuenta de Instagram que durante una presentación en el crucero The Broadway Cruise, que iba desde Nueva York hasta las Bermudas, tuvo un aborto involuntario.

“El lunes 3 de abril actué en el escenario para 2000 personas mientras tenía un aborto involuntario. Sabía que estaba pasando. Comenzó lentamente la noche anterior”, narró en sus redes sociales agregando que no era la primera vez que afrontaba una situación así, por lo que supo manejarlo.

«Si hubiera sido nuestra primera derrota, o incluso nuestra segunda, probablemente no habría sido capaz de continuar. Pero, desafortunadamente, no soy una extraña al dolor y al vacío de perder un embarazo. Es un camino que he recorrido antes, de la mano con mi marido», comentó la actriz y cantante.

Laura Benanti, recordada por su participación en gran cantidad de producciones teatrales como ‘Gypsy’, ‘Nine’, ‘Into the Woods’, ‘She Loves Me’ y ‘My Fair Lady’, aprovechó su publicación también para agradecerles a quienes la apoyaron en ese duro momento.

Estuvimos “junto a algunos de los seres humanos más amables y amorosos con los que jamás tendré el honor de compartir espacio. Gracias a todos en esa audiencia por la gracia que permitió su presencia. Por sacarme de mi dolor por esa hora santa. Gracias a mi banda por tenerme,

incondicionalmente, en sus corazones, y al equipo por trabajar tan duro para hacerme sentir lo más cómoda posible. Gracias a mis amigos y compañeros artistas por unirse a mí y adaptarse tan amablemente a mis necesidades cambiantes”, enfatizó.

Durante el evento la actriz de Broadway incluso compartió escenario con otra de sus hijas mayores, a quien en medio de lo ocurrido tuvieron que decirle que “le dolía la espalda a mamá”.

“Patrick (su esposo) y yo estamos muy agradecidos por la familia que tenemos y el milagro de nuestras dos niñas. Uno llevado por mí y otro llevado por un ángel en la tierra. Estamos desconsolados, pero superaremos esto juntos como nosotros, y muchos otros, lo hemos hecho antes. Comparto todo esto, no para ganar simpatía o atención, sino para recordar a las muchas personas y familias que han sufrido y sufrirán de esta manera que no hay vergüenza en este tipo de pérdida. Que no estás solo. Y para recordarme a mí también”, puntualizó.

Además de su trabajo en el teatro, Benanti ha aparecido en varias series de televisión y películas. Algunos de sus créditos en la pantalla incluyen ‘Nashville’, ‘The Good Wife’, ‘Younger’ y ‘Supergirl’.

A lo largo de su carrera, la actriz de Broadway ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en el teatro. En 2008, ganó un premio Tony por su interpretación en ‘Gypsy’, y ha sido nominada en varias ocasiones por su trabajo en otras producciones.

