Laura Acuña, expresentadora de ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN, reveló un conmovedor detalle recordando a su amigo y colega Jota Mario Valencia, quien murió por cuenta de una isquemia cerebral y coma inducido en junio de 2019.

Recientemente, en su programa de entrevistas ‘La Sala de Laura Acuña’, invitó a la modelo Elizabeth Loaiza, quien trajo a colación el tema de su trágica vivencia con biopolímeros.

En medio del relato de Loaiza, Acuña reveló que fue Jota Mario quien la detuvo y evitó que se realizara un procedimiento con polímeros luego de escuchar el testimonio de una persona cercana que se lo había hecho y que según ella había quedado bien.

«Tú eres una mujer que se diferencia de las demás porque tienes una contextura muy particular, tú eres una vieja flaca y alta. No quieras ser la de la cola más grande, la del busto más grande, tú no tienes esa contextura en tu cara, ni en tu pelo, ni en tus brazos, te vas a ver rarísima porque Dios te mandó, porque así te hizo. Después cómo te vas a quitar eso», fueron las palabras de Valencia a la expresentadora.

Debido a esto, le agradeció al también escritor, por haberla regañado y persuadido para no realizarse dicho procedimiento, pues seguramente si no hubiese sido así, sus condiciones de salud no serían óptimas.

Asimismo, aprovechó para aconsejar a sus seguidores a no realizarse estas intervenciones estéticas que pueden terminar mal.

«Así a otra persona le haya funcionado y les digan a ustedes que es lo más maravilloso del mundo, que eso no pasa nada, que es ácido hialurónico, por favor no se inyecten nada», aseguró.

