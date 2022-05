A través de sus estados de Instagram, la presentadora colombiana Laura Acuña le contó a sus seguidores de Instagram cual es uno de los temas que más la «atormentan». Tiene «huecos» en el cuero cabelludo que se notan más cuando se recoge el cabello.

La presentadora contó que al peinarse al estilo ‘cola de caballo’ es donde se le ven más los «huecos”.

“Cuando a veces me quiero hacer una colita de caballo, cogerme el pelo en la mitad, o lo que sea, me atormentan estos huecos que tengo acá, y necesito solucionarlos urgentemente ¿Ven que me cojo la moñita y hay pedazos en donde no hay pelo? Me atormenta” dijo Laura Acuña en sus estados.