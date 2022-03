«Nunca había gritado tan duro» Laura Acuña contó el susto que pasó con su hijo

La presentadora Laura Acuña contó en sus redes sociales el susto que vivió con su hijo menor. Todo quedó en videos.

Como quedó registrado en el archivo audiovisual, el niño se trepó sobre un muro para mirar hacia abajo. Un mal movimiento, un error en el equilibrio o el agarre y podría haber ocurrido un accidente. Afortunadamente nada pasó, pero la situación se tradujo en un fuerte susto para Acuña.

«El susto que me acabo de pegar no es normal. Todavía estoy agitada … no se confíen en que los niños son tranquilos … por más tranquilos que sean no dejan de ser niños y ¡los peligros están en cada esquina, no los despinten ni un minuto! Gracias Dios Mío. Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí. Comparto esto para que no les pase jamás. Dios los bendiga. Pd. Mi grito desde el otro lado no fue normal … nunca había gritado tan duro en mi vida», escribió Laura Acuña junto al video.

Laura Acuña pasó un susto con su hijo.

Además de estas palabras y del video, Laura Acuña también publicó una fotografía en la que se le ve posar abrazando a su hijo menor.

