Las redes sociales cobran protagonismo y le dan fuerza a protestas antimineras en Panamá

Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- Las redes sociales, en manos de una juventud henchida de activismo cívico, han cobrado protagonismo en Panamá y dado fuerza a las masivas manifestaciones en rechazo a una nueva concesión minera a una empresa canadiense para explotar el yacimiento de cobre más grande de Centroamérica.

Sin una contradicción aparente, un movimiento identificado como "Sal de las redes Panamá" se ha valido precisamente de este medio social para solicitar a los panameños a que lo dejen a un lado y que se sumen a las protestas, que cumplen seis días logrando convocar a más de 50.000 personas en una de las jornadas.

Este sábado, y pese a que se han dado esporádicas lluvias, no ha sido diferente con unas 20.000 personas que engrosaron el inicio de una marcha que partió desde el paseo turístico de la Cinta Costera, que bordea la Bahía de Panamá, hasta la emblemática Calle 50 en el centro bancario tras recorrer otras vías, dijeron a EFE activistas el movimiento.

Otras movilizaciones en rechazo al nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), ratificado hace una semana mediante la Ley 406 por el presidente, Laurentino Cortizo, se han dado hoy en la capital y en otros puntos y provincias del país.

Las manifestaciones de protesta incluso llegaron por mar este sábado hasta el Puerto Internacional de Punta Rincón, ubicado en el distrito de Donoso en la provincia de Colón (Caribe) y utilizado por Minera Panamá para mover el cobre desenterrado.

Efectividad de las redes

El equipo de activistas del movimiento "Sal de las redes Panamá" ha estado involucrado esta semana en las organización de lo que son todas estas manifestaciones en la Cinta Costera, así como en otras partes del país, declaró a EFE Josué Ábrego, uno de sus miembros.

El principal reclamo que orienta todas estas movilizaciones es la exigencia al Gobierno de Cortizo de derogar la Ley 406, así como la clausura del proyecto minero Cobre Panamá mediante un plan de cierre gradual.

"Ayer más de 50.000 panameños nos encontramos y reunimos aquí en la Cinta Costera, y caminamos hacia la Calle 50 para dar este gran mensaje de que estamos listos y estamos preparados para decirle no al contrato minero, no a un gobierno corrupto que no escucha a su pueblo", soltó el Ábrego.

En razón de ello, el joven activista dijo que desde 'Sal de las redes' se está invitando a la gente a que "salgan de sus casas y se unan a nosotros, porque esto, como lo dijo (usted), es un fenómeno que no se había visto hace muchos años atrás" en Panamá.

Ábrego confesó que "jamás" en su vida espero caminar más de 16 kilómetros como este jueves, pero destacó que "todos lo hicimos con mucha emoción" y con "esa esperanza de que nuestro país siga siendo soberano" y "libre" de minería.

'Sal de las redes' comenzó en 2019 como una organización "hecha por gente joven para llamar la atención a los jóvenes votantes sobre la situación del país", pero "poco a poco" se ha involucrado en esta lucha contra este tipo de minería, señaló a EFE Samantha Claus, que trabaja como periodista en el movimiento.

La activista agradece y le da el crédito a los panameños que atendieron el llamado a participar en las protestas antimineras.

"Nosotros dimos las facilidad de empezar las protestas, la facilidad de publicar un lugar de encuentro, pero fueron los panameños que no están de acuerdo con este contrato minero que decidieron salir de sus celulares, salir de las redes para venir acá, y estas marcha es por ellos", afirmó.

Claus precisó que lo que le piden al Gobierno de Cortizo es que derogue la Ley 406, y que se haga "un plan de cierre gradual de la mina para rescatar lo más que podamos nuestro ecosistema".

Cortizo anunció este viernes la prohibición de nuevas concesiones de minerías metálicas y dijo estar abierto a "conversar" sobre el polémico contrato minero, lo cual decepcionó a los jóvenes por "no ser la respuesta esperada".

Las protestas llegan a la mina

Las protestas contra el contrato minero, que han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y la policía y también en actos vandálicos de saqueo a comercio, llegaron por el mar este sábado hasta el puerto que utiliza Minera Panamá para mover el cobre.

Un grupo de manifestantes, gritando lemas consignas en contra de la minería, llegaron en lancha hasta el Puerto Internacional de Punta Rincon, en el Caribe panameño. Una patrulla del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se presentó al lugar para resguardar el orden, dijo a EFE una fuente oficial.

La empresa Minera Panamá en un comunicado condenó el "intento ilegal y violento" de las embarcaciones en tratar de ingresar al puerto, y formularon un llamado a las autoridades competentes a preservar la integridad de los trabajadores, las operaciones y las instalaciones de la mina.

"Nos preocupa profundamente este incidente, que representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal", señaló el comunicado suscrito también por FQM.

Por: EFE