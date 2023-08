VIDEO. Las peleas internas del Polo no afectan la unidad del Pacto en Antioquia: Senadora Zuleta

in

La senadora Isabel Cristina Zuleta, responsable dentro del Pacto Histórico de coordinar la elaboración e inscripción de las listas del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia y aseguró que la coalición está fuerte y unida para competir de igual a igual en todos los concejos, la asamblea y la Gobernación en ese departamento.

Zuleta le salió al paso a las peleas de trinos y mensajes en las redes sociales, que aseguraban irregularidades y divisiones en el seno de la coalición, señalando que la representante a la Cámara Luz María Múnera ha pretendido trasladarle al Pacto las peleas internas del Polo y nadie le copió su idea.

Además, Isabel Cristina Zuleta explicó que las dificultades registradas en los procesos de inscripción se debieron a la inexperiencia de los candidatos, todos provenientes de los movimientos sociales y de base, que por primera vez aspiran a llegar a las corporaciones elegidas con el voto popular.

“Lo que ha pasado en Antioquia es que el Polo Democrático tiene un debate interno fuerte, unas discusiones entre el presidente del partido Manuel García y la Congresista Luz María Múnera, y quiere trasladar ese debate interno de su partido a todo el Pacto Histórico y yo le he dicho, no señora, no le recibo ese debate, ese debate es de su partido”, explicó Zuleta.

Otra de las discusiones que se zanjaron sin mayor dificultad, es que algunas colectividades querían encabezar las listas en todas partes, incluso para la asamblea, pero con diálogo y concertación se logró distribuir las cabezas de lista y se superaron las diferencias.

“El Pacto está unido y fuerte en Antioquia, no tenemos ninguna división y los debates internos en los partidos de la coalición deberán ser superados internamente y después nos juntamos”, puntualizó la senadora del Pacto Histórico.

