Resumen: El reporte del SIATA para este martes 17 de febrero confirma que el paraguas será el accesorio indispensable durante lo que resta del día

¡Las nubes no dan tregua! Vienen lluvias para todo el Valle de Aburrá esta noche

Minuto30.com .- Las nubes no dan tregua. Según el más reciente informe del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), la noche de este martes estará marcada por el agua. Los 10 municipios del área metropolitana presentan una alta probabilidad de lluvias, lo que podría complicar la movilidad en las principales vías del territorio.

Cronología de las lluvias hoy (17 de febrero):

2:12 p. m.: La jornada comenzó con lluvias de baja intensidad en el municipio de Caldas.

3:24 p. m.: El sistema se extendió con intensidades moderadas sobre Sabaneta, Envigado, Barbosa, Medellín (centro) y el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.

5:03 p. m.: La situación escaló a alta intensidad afectando principalmente el occidente de Bello y el occidente de Medellín.

Alerta actual: Truenos y lluvias en el sur

A esta hora, los habitantes del sur del Valle de Aburrá reportan el inicio de nuevas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica (truenos). Se recomienda precaución a quienes transitan por la Avenida Regional y la Vía a Las Palmas, debido a que el pavimento húmedo y la reducción de visibilidad aumentan el riesgo de incidentes viales.

Recomendaciones del SIATA:

Evite arrojar basuras: Para prevenir inundaciones y taponamientos en el sistema de alcantarillado.

Monitoreo de quebradas: Si vive cerca de afluentes, esté atento a los niveles del agua.

Resguardo por rayos: Ante la presencia de truenos, busque lugares seguros y evite zonas abiertas o árboles.