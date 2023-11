Las memorias de Barbra Streisand, entre lo más vendido nada más al publicarse en EE.UU.

Nueva York, 7 nov (EFE).- Las memorias de la actriz y cantante Barbra Streisand, tituladas "My name is Barbra", se han encaramado en el puesto número 3 de los más vendidos en Amazon nada más salir a la venta este martes en Estados Unidos.

Y ello pese a que es un libro de 970 páginas en un solo volumen -el editor se negó a que fueran dos- y sale al precio de 41,50 dólares en Amazon, casi 50 en librería.

La editorial Penguin Random House lo presenta como las memorias definitivas de una mujer de 81 años, una "leyenda viva" cuya carrera de seis décadas ha transitado entre la canción popular a la televisión y el cine, y dice que "como ella misma, el libro es sincero, divertido, tozudo y encantador".

El título tiene poco de original: "My name is Barbra" ya fue el nombre de un programa de televisión que ella protagonizó para la cadena CBS y que la catapultó a la fama en 1965; con las piezas que interpretaba en el programa sacó un disco con el mismo nombre, y fue tal el éxito que tuvo una segunda edición llamada "My name is Barbra, Two" con temas nuevos.

El diario The New York Times le dedica hoy un largo artículo de un reportero que viajó hasta la casa de Streisand en Malibu (California), quien dice que es un libro lleno de historias sobre el mundo del cine y de la televisión que ella conoció desde dentro, rodajes, disputas con colaboradores, sus maridos y, de manera omnipresente, su pasión por la comida y más concretamente los helados.

"La mujer que lo ha escrito -dice el reportero- es alguien en contacto consigo misma, y que ama ser ella misma", pero alaba su prosa como "divertida y sorprendente".

Las casi mil páginas de memorias se detienen además en su activismo con todas las causas "progresistas" por antonomasia en Estados Unidos -las minorías étnicas, el medio ambiente, las libertades civiles y su defensa de Israel-, que la han convertido en una musa del Partido Demócrata durante muchos años.

Por: EFE