las largas “vacaciones” de Ricardo Roa: Se va hasta que pase la segunda vuelta

Resumen: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se va como el capitán que "necesita tiempo para sus asuntos" y regresa justo cuando el nuevo dueño de la Casa de Nariño ya tenga las llaves en la mano

La noticia que sacudió los pasillos de la Casa de Nariño y las oficinas de la calle 100 en Bogotá finalmente tuvo un desenlace este martes 7 de abril de 2026. La presión de la Junta Directiva y los ruidos judiciales surtieron efecto, aunque no de la forma definitiva que algunos sectores esperaban.

En una decisión que busca bajar la marea de cuestionamientos sobre la petrolera más grande del país, la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó la salida temporal de Ricardo Roa de su cargo como presidente. La medida, que combina un periodo de vacaciones acumuladas con una licencia no remunerada, le permitirá a Roa concentrarse plenamente en sus asuntos judiciales sin dejar oficialmente el cargo.

Roa estará fuera de la dirección de la estatal desde hoy, 7 de abril, y su ausencia se prolongará hasta finales de junio de 2026.

Cronograma de la ausencia: ¿Cuándo vuelve Roa?

La estrategia diseñada por la Junta y avalada por el Ejecutivo se divide en dos etapas claras:

Vacaciones: Del 7 de abril al 27 de mayo de 2026.

Licencia no remunerada: A partir del 28 de mayo por un periodo de 30 días calendario adicionales.

Esta “salida controlada” es vista por analistas como una jugada para evitar su renuncia definitiva, manteniendo el respaldo que el presidente Gustavo Petro le ha brindado públicamente, mientras se mitigan los riesgos reputacionales para la compañía en los mercados internacionales.

Juan Carlos Hurtado Parra, el hombre al frente

Ante la ausencia de Roa, la Junta ha designado como Presidente Encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña actualmente como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos. Hurtado, un técnico con amplia trayectoria en el sector, tendrá el reto de mantener la confianza de los inversionistas en un periodo de alta volatilidad.

La salida temporal de Roa podría darle un respiro a la acción de Ecopetrol, que se ha visto afectada por la incertidumbre administrativa. Sin embargo, el hecho de que no sea una salida definitiva deja abierta la puerta a futuros debates sobre la gobernanza de la empresa.

Roa regresa conociéndole el nuevo presidente de Colombia ¡tan casual!

¡Vaya “jugada maestra” de ingeniería administrativa! Ricardo Roa por fin se aleja de la Presidencia de Ecopetrol, aunque sea de manera temporal, justo cuando la Fiscalía lo tiene en la mira por el apartamento y esos “pequeños” descuidos en los topes de la campaña Petro. Es casi poético que su licencia y vacaciones sumen el tiempo exacto para que el país esté en plena ebullición electoral y él solo se digne a asomar la cabeza cuando la segunda vuelta ya sea historia. Y es que Petro se niega a perder a uno de sus más fieles alfiles.

Así, mientras los colombianos eligen al nuevo presidente, Roa se ahorra el “incómodo” trámite de responder preguntas difíciles, dejando a un técnico a cargo del barco mientras él espera pacientemente a que el humo de las urnas se disipe.

Se va como el capitán que “necesita tiempo para sus asuntos” y regresa justo cuando el nuevo dueño de la Casa de Nariño ya tenga las llaves en la mano; ¿y si no es “el candidato de Gobierno” el que gana, qué pasará con su futuro?.

¡Todo un máster en “coincidencias” cronometradas!.