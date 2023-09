Las ‘jocketas’ se visten de Agatha

Madrid, 15 sep (EFE).- Azul, naranja, amarillo, rojo, verde y rosa. Las rayas y el corazón. La firma española Agatha Ruiz de la Prada, con su estilo propio y divertido ha diseñado la chaquetilla para las tres primeras clasificadas del II Campeonato de jocketas del Hipódromo de la Zarzuela, un evento que tiene como objetivo dar visibilidad a la mujer dentro del mundo del deporte.

Como uno de los eventos de la Semana Europea del Deporte, el pasado miércoles se firmó la adhesión del Hipódromo a la iniciativa en la lucha por promover el deporte.La presidenta del Hipódromo de La Zarzuela, Maritcha Ruiz Mateos, ha impulsado esta colaboración con Agatha.

“Yo creo que uno de los problemas que tiene el mundo del deporte es que es muy masculino en los uniformes. Perdura esta idea de que si las mujeres compiten en deportes, tienen que vestirse como hombres. Mezclar el mundo de la moda con el deporte y hacer algo estéticamente cuidado que sea femenino para mí es algo interesante”, confesó Tristán Ramirez a EFE, director general de la marca Agatha Ruiz de la Prada e hijo de la diseñadora.

Una pieza llamativa y característica de la firma española. Un baño de colores que inundará la entrega de premios del torneo femenino del próximo 24 de septiembre en la capital española: “La chaquetilla tiene nuestros iconos, tiene el corazón y ese toque de colores locos. Es bastante atrevido”.

En una entrevista con EFE, Tristán Ramírez habla sobre la colaboración con el hipódromo, el diseño, su pasión por los caballos y la mujer en el deporte entre otros temas.

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de colaborar con el Hipódromo?

Respuesta: Por casualidad conocí a Maritcha, que es la nueva presidenta del Hipódromo y me propuso ella la idea. Y la verdad es que me encantó desde el principio, porque soy un fanático de todo lo que es el mundo de los caballos, y el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid me parece un sitio que estéticamente y arquitectónicamente es una de las grandes joyas de la capital. Es una cosa que era muy fácil que nos hiciese ilusión.

Además, el mundo de las carreras tiene muchos colores y se acerca mucho al universo de Agatha Ruiz de la Prada porque tiene estrellas, rayas y combinaciones de colores locas. Normalmente chocan muchísimo y los jockeys van con esos colores súper fuertes y vivos. Para mí la combinación de esos colores con la estética de los caballos del mundo de las carreras es muy bonita.

P: No es la primera vez que hacen algo deportivo, ¿verdad?

R: No, colaboraciones deportivas hemos hecho muchas. Hace poco hicimos unos uniformes para un partido de polo benéfico de la Asociación Contra el Cáncer. Esto fue hace tres meses, justo antes del verano. Y era también un partido de polo solo de chicas. El polo también, normalmente, es un mundo más de hombres. Y esto fue muy bonito también, porque ver ocho chicas vestidas con nuestros iconos, corriendo, galopando con caballos, era maravilloso.

P: ¿Tienen pensado alguna sinergia más relacionada con el mundo del deporte?

R: Este proyecto era una colaboración puntual que nos hacía mucha ilusión. El mundo de las carreras es muy colorido. Los uniformes tienen estrellas y todo tipo de iconos. El reto era cómo hacer algo que fuese Agatha, pero también un homenaje al mundo de los iconos de las carreras, de los jockeys. Una prenda que fuese distinta y tuviera nuestra firma.

P: ¿En su familia hay alguna relación especial con el hipódromo o los caballos?

R: A mí personalmente me encantan. Yo hago doma clásica y salto, y todo lo que sea caballos me divierte muchísimo. Me parece un animal espectacular, verlo en acción en cualquier entorno ya es maravilloso. Todo lo que es mezclar elementos con caballos, estéticamente me parece muy bonito. Andalucía es un sitio donde ves esa tradición súper rica: los caballos mezclados con otras artes, gente bailando flamenco con ellos…

P: El campeonato de jocketas promociona la sensibilización contra la violencia de género y a favor de la igualdad, ¿qué significa eso para Ágatha?

R: Mi madre siempre ha sido muy feminista. Ella fue muy rebelde en su generación de la movida, de hacer un espacio para las mujeres en el mundo de la moda que fuera mucho más disruptivo. Yo creo que es un concepto que mi madre lo entiende muy bien y le coincide. Entonces, como marca, siempre ha sido algo que hemos apoyado.

P: ¿Cómo se puede expresar la evolución de la mujer en el mundo del deporte a través de un diseño?

R: Yo creo que el mundo del deporte, uno de los problemas que tiene, es que es muy masculino en los uniformes. Hay esta idea de que si las mujeres compiten en deportes, tienen que vestirse como hombres. Y entonces, mezclar el mundo de la moda con el deporte y hacer algo estéticamente cuidado que sea femenino para mí es algo interesante. Es cierto que hemos mantenido el patrón tradicional de las chaquetillas de jockeys, pero le hemos puesto un corazón, que es también un símbolo muy Agatha, muy femenino. Y hemos jugado con colores muy a contraste, para que sea algo un poco rebelde y divertido.

P: ¿Manejaron diferentes opciones antes de llegar al diseño definitivo?

R: La verdad es que propusimos muchos diseños porque creativamente te da mucho campo abierto. Lo difícil fue elegir un diseño particular porque había otros muchos que nos hacía mucha ilusión.Todas tienen el mismo diseño.

P: Hemos visto siempre la línea que sigue la firma ¿qué tiene de diferente este diseño? ¿En qué está inspirado?

R: Tiene nuestros iconos. Uno que es muy reconocible, nuestro icono, el corazón. Tiene siete colores y es bastante atrevido. La estética del mundo de los jockeys está muy ligada a las rayas y los símbolos. O sea, al final era un poco coger la estética del mundo de los jockeys y “agathizarla”.

P: ¿Estas chaquetillas estarán a la venta?

R: Es una pieza única que no está pensada para estar a la venta; es una chaquetilla única para el mundo de los jockeys. Ha habido algunos de los diseños que me la querría hacer yo solo para tener una chaquetilla para llevarla por la calle.

Lucía González Vega

Por: EFE