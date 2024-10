Las «Gemas» de Shakira la pista de sus próximos conciertos después del apoteósico momento vivido en Nueva York.

Sin palabras lo hecho por Shakira en Times Square deja en alto la vara para los momentos de activaciones, lanzamientos y presentaciones en la concurrida calle de Nueva York. La gran pantalla de realidad aumentada TSX, vaticinada en «Back To The Future 2«, sirvió de tarima para la presentación «gratuita» del álbum «Las Mujeres Ya No Lloran» donde más de 40 mil personas acudieron con un dispositivo de seguridad similar a los hechos en el Happy New Year. El Alcalde de Nueva York Eric Adams, no escatimó palabras para la colombiana de agradecimiento y el poder de su imagen que hizo de nuevo que el nombre de la ciudad fuera epicentro del showbiz musical. Esta presentación, logró convocar a turistas de varias partes del mundo y latinos en la gran manzana.

«¡Hola New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las mujeres ya no lloran». Shakira.

Las gemas de Shakira

El concierto ofrecido en el TSX Stage de Nueva York, apoteósico y vibrante no escatimo efectos en la pantalla de realidad aumenta. Shakira no contuvo la alegría y en español además de inglés, agradeció a todos los asistentes. De acuerdo a fanáticos la gema diamante (transparente), rubí (rojo), esmeralda (verde) y zafiro (azul), que simbolizan cuatro aspectos clave de la vida de Shakira. Son la pista de ciudades que en un video ella compartió en redes con las fotos de Nueva York, México, Brasil y Bogotá Colombia respectivamente. Lo que hace suponer que este tipo de showcase musical se repetirá y seguramente auspiciado por una marca o plataforma.

El disco por ahora es el más escuchado del 2024 y la probadita de 16 minutos de show en Times Square en el TSX demuestran que su Tour «Las Mujeres Ya No Lloran» arrasará por dos años. Donde seguramente estas palabras se repetirán. “Qué bello es estar aquí rodeada de gente latina. La siguiente canción es el tema con el que estrené mi nuevo álbum Las mujeres ya no lloran y se trata de Puntería”.



