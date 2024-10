Shakira la rompe con Jimmy Fallon indirecta a Piqué que «la arrastraba hacía abajo» y el público estalló en aplausos.

Con 10 millones de reproducciones de su álbum y siete millones de ventas de LPs equivalentes a «7 Discos Platino», Shakira fue la estrella de «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon«. El presentador del Talk Show lo había dicho, cada vez que ella va la audiencia latina se dispara pero ella tiene algo que y se llama magia. Este lunes 25 de marzo, Shakira hizo el lanzamiento en la televisión americana de su disco, «Las Mujeres Ya No Lloran» despertando emociones.

Los promos de Jimmy Fallon calentaron el ambiente subiendo en ascensor de NBC Studios en el Edificio GE del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York y luego vino uno con Shakira, apuntadole con un arco rosado y dando en el blanco «con mucha Puntería».

Otro momento lo puso Drew Barrymore, la actriz de ET y ahora conductora de su propio Talk Show Femenido, quien con Fallon «al lado de un detector de mentiras hicieron la prueba de las caderas no mienten» donde la cantante colombiana, movió sus caderas para ambos determinar «que no mentían».

La entrevista Shakira

Shakira no dudo en responderle todo a Jimmy Fallon, quien cuando le hizo una pregunta sobre las letras, ella no se quedó con nada de dijo que su ex (Piqué), «me arrastraba». «Ahora les toca a los hombres llorar» fue otras de la frases de la entrevista. Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los momentos buenos y malos. Siempre han estado conmigo apoyándome».

Pasando a algo fuerte, Shakira no se quedó con nada y expresó sobre las lágrimas de las mujeres. «Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotros por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar» .

Luego vino el momento sublime cuando interpretó «Puntería». La colombiana estableció un record y es el álbum por ahora más escuchado del 2024.

