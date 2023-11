Las Frases de William Vinazco en el ADN de Colombia son repetidas en conversaciones a lo ancho y largo de colombiano de forma emotiva.

Durante varias décadas y en especial en las transmisiones de la Selección Colombia, «William Vinazco CH» que «transmitía con cache». Dejó en el ADN de Colombia, frases que a la fecha siguen vigentes. Así como decía Agustin Jaramillo Londoño, si las frases y dichos de «Cosiaca» trascendieron en la historia como «las empanadas de las tres F» (Fritas, Frías y Fiadas). Las de Vinazco son de gran recuerdo. «No me esperen en la casa«, fue una de esas que muchos adoptaron cuando ganaba la Colombia. Y luego con el paso del tiempo en sus 50 años de trabajo radial, otras se fueron sumando. Según él cada una de ella fue especial, la de la casa fue estando en Barranquilla y las otras era para «rellenar» como «Mucho toque toque y de aquello nada». Así fueron naciendo más que según él fueron improvisadas.

TOP DE FRASES DE VINAZCO

*»No me diga más, caballero, no me diga más

*»No me esperen en la casa»

*»Mucho Toque Toque y de Aquello Nada»

*Y esa era la jugada»

*»Viene Colombia, Dios mío»

