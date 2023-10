Las duras críticas de la la fiscal Angelica Monsalve al ente acusador

in

A través de un mensaje en su cuenta de X, la fiscal Angelica Monsalve, lanzó duras críticas al ente acusador y cuestionó la capacidad profesional del fiscal asignado a su caso.

Para ser fiscal de la República, se requiere talento, talante y mucho criterio; máxime si aceptas un encargo de fiscal delegado ante tribunal ganándote 28 mill de pesos, a cambio de direccionar una investigación cometiendo perjurio en contra de una fiscal incómoda para la alta… — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) October 13, 2023

“Para ser fiscal de la República, se requiere talento, talante y mucho criterio; máxime si aceptas un encargo de fiscal delegado ante tribunal ganándote 28 mill de pesos, a cambio de direccionar una investigación cometiendo perjurio en contra de una fiscal incómoda para la alta dirección.

Ayer, el fiscal 53 en encargo ante tribunal, Egohon Briñez, demostró su ineptitud ante la premura del mandato que le dieron (imputarme a cómo diera lugar) para que conforme a la ley, me apartaran del caso del carrusel carros blindados.

Este servil fiscal, envió al Centro de Servicios Judiciales, la solicitud de imputación con datos errados (correo errado, teléfonos errados) y por esta razón, ni siquiera pude enterarme de semejante audiencia, y en consecuencia no pudo celebrarse”, se lee al inició del texto.

Párrafo seguido Monsalve llamó inepto, al fiscal que la investiga y cuestionó que esté en la capacidad de “determinar los hechos jurídicamente relevantes”, dentro de su caso.

“Señora vicefiscal Mancera, en la justicia la ineptitud debe castigarse, espero que releve a este mañoso fiscal, tal y como hizo con la fiscal 100 Liesel Florez, a la que denuncié por haber violado mi SPOA, para obtener el expediente de los carros blindados, quien sabe con qué macabros fines”, aseguró.

Al final asegura que los involucrados niegan con pruebas que no pidieron plata en su nombre a quien la acusa: “En el supuesto caso en mi contra (que no es más que un vil montaje para salvar a los corruptos) el imputado Manjarres, alega que sus abogados le pidieron plata para mi, los abogados lo niegan desmintiendo con pruebas a su cliente, no hay vínculo alguno que demuestre que la fiscal haya pedido y sin embargo, Egohon por orden de Mancera, piden la cabeza de la fiscal.

Les recuerdo que la responsabilidad es personal y que la acción de repetición sigue vigente”, añade.

