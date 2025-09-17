Resumen: Con una inversión de más de $36.000 millones, Bello inauguró el Coliseo de Combate en la Unidad Deportiva Tulio Ospina. El moderno espacio, de más de 1.700 metros cuadrados, albergará siete disciplinas deportivas para más de 800 practicantes. La alcaldesa Lorena González destacó que es un "mensaje de esperanza" y una "herramienta para transformar vidas" de los jóvenes de la ciudad.

Las disciplinas de contacto en Bello ya tienen su espacio: así quedó el moderno escenario

Con una cifra que supera los 36.000 millones de pesos se construyó en la Unidad Deportiva Tulio Ospina el Coliseo de Combate, un lugar que albergará siete disciplinas deportivas en simultáneo y que será entregado al Inder Bello para su administración y de esta manera ampliar su oferta institucional.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, en el acto de entrega ante la comunidad deportiva, afirmó que “este Coliseo es un mensaje de esperanza, es una herramienta poderosa para transformar vidas, es una invitación para que nuestros niños y jóvenes encuentren en el deporte una forma sana de crecer, de soñar y de construir futuro con disciplina, pasión y con propósito”.

Cuatro zonas conforman esta infraestructura: un salón de competencias, el edificio técnico (subestación eléctrica), un ala de taquillas y el área de camerinos, son los que hacen parte de esta moderna construcción, todos interconectados a través de plazoletas.

Además, también se contará con locales comerciales para el consumo de alimentos, baños para el uso público y zona de acceso con rampas y escalones, según la necesidad de los asistentes.

El salón de combate cuenta con graderías para que más de 500 personas disfruten de las exhibiciones, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida.

El Coliseo de Combate hace parte de un ambicioso plan de escenarios deportivos a los cuales la administración de Bello le apuesta. En la actualidad, se está en la construcción de la pista de patinaje y el adecuamiento de varias canchas no solo en la Unidad deportiva principal sino también en barrios de la ciudad, al igual que parques infantiles y gimnasios al aire libre.

La casa de los deportes

Karate, taekwondo, lucha, judo, boxeo, esgrima y gimnasia, son las disciplinas que se congregarán en este espacio de más de 1.700 metros cuadrados y que cuenta con todas las especificaciones técnicas y de seguridad para los más de 800 practicantes de estos deportes.

Las labores constructivas fueron lideradas por la Secretaría de Obras Públicas y desarrolladas por EduNorte, con el apoyo la Gerencia de proyectos Especiales de Bello, garantizando que esta articulación permite disfrutar de un espacio moderno y calificado para competencias, no solo a nivel local, sino a nivel nacional.

González Ospina indicó además que “esto es un sueño de hace muchos años, y hoy se hace realidad. Cuando me acercaba a nuestros deportistas, les decía: bienvenidos, gracias por estar aquí, ustedes son los deportistas que más triunfos le dan a nuestra ciudad, y ustedes merecían un espacio como este, y hoy se cristaliza. Aparte me llena de orgullo saber que, con responsabilidad y arduo trabajo, estamos cumpliendo con los bellanitas.”

La construcción tuvo una duración aproximada de 18 meses, y ya está disponible para el uso de los deportistas de combate de la ciudad.

La mandataria de los bellanitas expresó: “queridos deportistas: este espacio es suyo, hónrelo con su esfuerzo, con su disciplina y con su respeto. Aquí se formarán los campeones del mañana, no sólo en lo deportivo sino también en la vida. A las familias, entrenadores, clubes y a toda la comunidad, gracias por creer, por acompañar y por ser parte activa de este proceso.”

El escenario se encuentra ubicado sobre el costado sur de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, contiguo al coliseo mayor, y se puede acceder a él a través de la Plazoleta de los Héroes o por la bahía de entrada sobre la avenida regional.

