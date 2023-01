Las reveladoras declaraciones del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

Más de 29 muertos dejan ya los enfrentamientos en México, luego de la captura del hijo del ‘Chapo’ Guzmán, quien en su momento hizo algunas revelaciones sobre su padre.

La captura de Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’, de 32 años de edad, fue la madrugada del cinco de enero de 2023 en Sinaloa.

Pero antes de su captura, el heredero de los negocios de uno de los capos más grandes de la historia, hizo algunas revelaciones sobre el vinculo de su padre con la política internacional.

En 2014 la revista Proceso, publicó un informe en el que habla de una entrevista realizada por un blog de noticias de Argentina, donde ‘El Ratón’ habla sobre su vida privada y se describe como un ranchero humilde que come frijoles y se sienta con pobres y con ricos sin hacer menos a nadie.

“Yo no soy de lujos ni carros deportivos, a mi me gustan los caballos y los gallos finos. Siempre con una y con otra me verán pasear. Mi pa’ ha puesto muchos presidentes y no nomás de México”, dijo el recién capturado.

Por el hijo de Joaquin Guzmán ‘El Chapo’, el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura, y está pedido en extradición por los delitos de tráfico de sustancias ilícitas y crimen organizado.

