Las cuentas de hijos que quieren tener Camilo y Evaluna después de Índigo y Amaranto, sorprenden en redes sociales

La pareja conformada por el colombiano y la hija de Ricardo Montaner, siguen compartiendo momentos emotivos además musicales. Camilo, lanzó una nueva descarga donde el vallenato que es parte de su esencia «monteriana» con «Autodiagnóstico», «En tus sueños y en los míos» (homenaje sentimiento que le produce el vallenato) y «Una Vida Pasada», junto al cantante mexicano Carin León. Destacando que, este álbum está dirigido por Evaluna y Cristian Saumeth.

Camilo con sueños de vallenato

Mientras esto pasaba, Evaluna, mostraba en sus redes su estado y ahí fue que en redes les recordaron las cuentas de un video en que hablaron de cuántos hijos esperan tener. «En el material de vide, ella le menciona a Camilo su deseo de tener siete hijos en total: cinco biológicos y dos adoptados«. Así que lo de la «Tribu» es un proyecto de vida del cantante colombiano. Los días han sido agitados en la semana que Índigo cumple ya dos años y ella escribió en un carrusel de fotos cómo va su embarazo con Amaranto. “Hola, hola. La pancita va creciendo y la sonrisa también. Aquí algunas fotos de este mes, los quiero”.

Camilo y Evaluna unidos

Como padres Camilo y Evaluna, no dejan de sorprender en sus redes describiendo su vida y momentos no solo musicales, también familiares y el cumpleaños número dos de Índigo no pasó desapercibido con las fotos en las que se ve lo que ha crecido. «2 años aprendiendo de la mejor maestra» compartieron ambos padres en las redes.

