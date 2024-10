Las celebridades que partieron en el 2023 comienzan a nutrir los contenidos de los medios en sus listados de fin de año.

Ya por estos días, diferentes medios de comunicación y en especial los impresos, están generando sus contenidos con los personajes o celebridades que se despidieron en el 2023. Músicos, cantantes, pintores, actores, escritores, libretistas, deportistas y presentadores hacen parte de ese listado RIP 2023. En enero 12 se registró la muerte de Lisa Marie Presley, hija de Elvis; Xavier López Chabelo, actor y comediante mexicano el 25 de marzo. Para mayo 25, Tina Turner la Reina del Soul que se caracterizaba por sus largas piernas, voz ronca y largas piernas, quien también era actriz. La recordaremos por «Private Dancer» y su paso por «Mad Max 3 más allá de la Cúpula del Trueno». Tony Benett leyenda de las Vegas el 21 de julio; luego le siguió la irlandés Sinead O`Connor el 26 de julio. El joven actor Angus Cloud de Euforia, fallece el 31 de julio por una sobre dosis accidental de fentanilo partiendo muy joven. Fernando Botero, nuestro pintor y escultor colombiano, el 15 de septiembre muere por una afección siendo el pintor en vida de mayor recaudo en subastas . Alejandra Villafañe, actriz colombiana dejó un vacío por su desenlace a causa de un cáncer a sus 34 años.

La Lista de Celebridades que partieron crece

En octubre más se sumaron celebridades Mattew Perry actor de Friends y Nicolás Cardona de Pasión de Gavilanes, entran al listado RIP. El mago Fabriany de los espacios de Animalandia en la TV Colombiana, abre el mes de noviembre con su deceso. El cantante Oscar Agudelo fallece el 16 de noviembre, siendo un leyenda por su «Cama Vacía» el 16 de diciembre, luego el 17 Gabriel Gómez, hermano de Darío Gómez q.e.p.d en medio de la canción «Nadie es Eterno en el Mundo» cae por un ataque cardíaco fulminante. Lisandro Mesa el «Rey sin Corona», creador de la «Baracunata» fallece un día antes de navidad donde su música es himno de alegría y este 27 de diciembre, reportan que uno actor de la ganadora del Oscar «Parasitos» Lee Sun-Kyun se suicidó por su adicción a la drogas.

Norman Lear el Genio de la TV USA

El pasado 5 de diciembre 2023, se fue una leyenda de la TV, quien recientemente al lado de Gloria Estefan nos había entregado la mejor comedia latina «Día a Dia» (One Day at a Time ) a sus 98 años, falleciendo a los 101 años. Norman Lear, fue el escritor y productor de televisión que introdujo comentarios políticos y sociales en la comedia de situación con «All in the Family» (Archie Búnker) y otros programas, demostrando que era posible ser de actualidad y divertido mientras atraía a millones de televidentes. Seguramente en los premios Globos de Oro, Emmys y otros se le recocerá el legado de las series que en los 70 y 80 marcaron la vida americana y mundial de la TV. En Colombia se vieron sus series con gran éxito en semana, sábados y domingos como «All In The Family». Muchas celebridades y actores lamentaron su partida.

