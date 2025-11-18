Resumen: Los problemas de movilidad se agudizaron con la presencia de material de playa y escombros de construcción arrastrados por la corriente, lo que incrementó significativamente el riesgo. Uno de los puntos más críticos fue la subida a sectores altos como María Auxiliadora.

Las calles se hicieron ríos de agua y material de construcción por las lluvias: así se vio María Auxiliadora en Sabaneta

Minuto30.com .- Las intensas precipitaciones de la tarde de este martes 18 de noviembre transformaron las calles del municipio de Sabaneta en caudales desbordados. Lo que comenzó como una fuerte granizada rápidamente se convirtió en un impresionante aguacero, provocando una situación de emergencia en diversas zonas y haciendo temer a los residentes por posibles tragedias.

Los problemas de movilidad se agudizaron con la presencia de material de playa y escombros de construcción arrastrados por la corriente, lo que incrementó significativamente el riesgo. Uno de los puntos más críticos fue la subida a sectores altos como María Auxiliadora, donde la fuerza del agua hizo intransitables las vías y puso en alerta a la comunidad.

La violencia de la riada fue palpable en la confluencia de la Carrera 38 y la Calle 56 Sur. En este punto, la corriente que descendía fue tan potente que causó daños materiales de consideración. Residentes de la zona de la urbanización Villa Romera reportaron cómo varias motocicletas que se encontraban estacionadas fueron arrastradas y derribadas por el imparable flujo de agua y sedimento.

El ingreso a la vereda maría Auxiliadora, se tornó extremadamente peligroso debido a la gran cantidad de piedras y agua turbulenta que descendían con velocidad por las calles. Estas condiciones hicieron muy difícil el tránsito vehcícular. El peatonal era imposible, aislando momentáneamente a los habitantes de estos sectores.

Otro punto de la malla vial que se inundó fue la Calle 43A, a la altura del sector Los Alcázares. Esta zona se vio anegada debido a la confluencia y el caudal de agua que salía con gran presión desde la Calle 63 Sur, demostrando la magnitud y la extensión geográfica del fenómeno atmosférico en Sabaneta durante la tarde.

Ante la gravedad del violento aguacero y las múltiples afectaciones reportadas, la Alcaldía Municipal de Sabaneta emitió un boletín oficial solicitando a la ciudadanía reportar de manera inmediata cualquier incidente, daño material o situación de riesgo. Esta comunicación busca centralizar la información y coordinar las acciones de las autoridades para atender las emergencias y salvaguardar la seguridad de los habitantes.

