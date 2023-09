Las billeteras digitales empujan la inclusión financiera en América Latina

Lima, 12 sep (EFE).- Aunque América Latina mantiene su suspenso en materia de inclusión financiera, el continente muestra motivos para la esperanza, porque el aumento del uso de las billeteras digitales ha avanzado notablemente en la región e impulsa el acceso de numerosos usuarios a los servicios bancarios.

"Lo que vemos es que esta mejora se debe principalmente al avance de las billeteras móviles, que ha terminado siendo el principal factor que está aumentando la inclusión financiera en toda la región", explicó a EFE el gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, Enrique Pasquel.

Esta inclusión supone una medición que valora el uso de instrumentos financieros, su accesibilidad y la calidad de los mismos, y Credicorp, grupo financiero de origen peruano, ha impulsado un estudio para conocer su impacto, desarrollado por la empresa Ipsos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y México.

Índice de inclusión financiera

En su Índice de Inclusión Financiera se analizan tres variables fundamentales: acceso, uso y calidad percibida de los instrumentos e instituciones financieras.

En este sentido, Pasquel destacó que "la tenencia y el uso de las billeteras digitales son los indicadores que más crecen en las tres ediciones del estudio".

Las billeteras móviles

"Los usuarios frecuentes de billeteras móviles, pasaron del 23 % a 59 % entre el 2021 y el 2023. Lo que vemos es que el uso, la tenencia y el uso de las billeteras móviles ha contribuido significativamente en esta mejora (en la inclusión financiera)", sostuvo.

Por naciones, Colombia es el país donde más se usa este tipo de aplicaciones, ya que el 61 % de los encuestados lo hacen, lo que supone una mejora de 15 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

Por detrás se ubican Argentina (60 %), Panamá (51 %), Perú (45 %), Bolivia (27 %), Ecuador (19 %), Chile (18%) y México (6 %).

Índice global

Pese a la mejora que arrastra el uso de ese tipo de aplicaciones, el índice global se ubicó en 45,5 puntos sobre 100, lo que supone una ligera mejora con respecto al año pasado, cuando se posicionó en el 44,2 , si bien la mejora es mayor con respecto al dato de 2021: 38,2.

Argentina lidera el ránking con 53 puntos en inclusión financiera, lo que supone una mejora de dos puestos con respecto al año pasado, por delante de Chile (52,5), que se mantiene en el mismo puesto.

Por detrás se sitúan Panamá (52), Ecuador (49,6), Colombia (45,6), Perú (43,3), México (41,7) y Bolivia (40,4).

Acceso

En la dimensión "Acceso", Argentina muestra una mejora con respecto al año pasado, al pasar de 56,1 puntos a 61,1; unas cifras similares a las de Panamá, que avanzó de 52,7 a 53,9.

En tercer lugar se posiciona Chile, donde hubo un descenso al pasar de 54,5 a 52,3; seguido de Ecuador, donde también empeoró el dato al descender de 50,5 a 49,5.

A continuación se ubicaron Colombia (pasó de 47 a 48,6), Perú (de 41,5 a 46,5), Bolivia (de 42,4 a 45,3 y México (39,5 a 35,1).

Uso y calidad percibida

En la dimensión de "Uso", Chile se posicionó en primer lugar (55,7), seguido por Argentina (42,8), Panamá (43,3), Ecuador (31,2), México (26,5), Colombia (26,3), Perú (25,9) y Bolivia (20,5).

En el caso de "Calidad percibida", Ecuador se posicionó en primer lugar (68,2), por delante de Panamá (57,1), México (63,6), Colombia (62,1), Perú (57,6), Chile (56,2), Bolivia (55,5) y Argentina (55,1).

Aspectos a mejorar

Frente a estos datos Pasquel considera que hay que mejorar en tres aspectos: "el primero es el nivel educativo, porque una buena cantidad de las personas que no se acerca al sistema financiero formal, lo hace por desconocimiento, porque no sabe realmente cuáles son los beneficios y también los riesgos de operar en el sistema financiero formal, no conoce sus productos, no conoce cómo se usan los mismos entonces".

De otro lado, aparece el acceso a internet, puesto que quienes tienen acceso a la red de redes "casi duplican en porcentaje de inclusión financiera" a los que no lo tienen.

Finalmente, figura el fomento del empleo formal, que marca el uso del sistema financiero.

Son tres aspectos clave para que el siguiente estudio muestre mejoras en la inclusión financiera en América Latina.

