Las 10 Celebridades mencionadas en libro de Britney Spears los ha tomado por sorpresa a través de la revelaciones de los medios.

The Woman In Me está generando el hype esperado por Britney Spears. Lo curioso ha sido el listado de las 10 celebridades que ella menciona con algunos detalles y anécdotas que la marcaron. Muchos de ellos desconocían lo que publicaría y se han sorprendido por su relevancia. Justin Timberlake fue el primero al ser reseñado por un aborto, beso mágico y terminación por mensaje de texto e infidelidad. En el caso de Elton John, la sacó de una tristeza al contactarla para grabar una versión de «Tiny Dancer» en medio de su Tutela. Madonna “fue confianza suprema porque la ayudó a ver mucho acerca de su situación con nuevos ojos». De Stiven Tayler de Aerosmith recuerda su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2001, donde actuó junto *NSYNC, Se sintió emocionada al conocer a su ídolo: «la llevaron al tráiler para conocerlo justo antes del show». De Crhistina Aguilera «expresa su apoyo en lo que fue una posible reconciliación con Justin Timberlake«. A cada una de las celebridades Spears, intenta dejarles gratitud más allá de momentos incómodos y no irá a entrevistas de televisión para evitar que algo que no está en sus páginas sea tomado mal.



BRITNEY SPEARS Y SU LIBRO DE ANÉCDOTAS DE VIDA CON CELEBRIDADES

El Dato: El libro está en este momento compitiendo con el Jada Smith esposa de Will Smith y en contados días el del cantante además de actor John Stamos, se sumará las revelaciones de famosos y sus vidas.

