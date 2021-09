Larry Hernández contó recientemente que tuvo secuelas de carácter sexual por culpa del covid-19. Después de vencer al virus y comenzar su recuperación, el cantante norteño habló sobre las secuelas que la enfermedad le dejó en su cuerpo.

En entrevistas con medios internacionales el cantante, que luego de contagiarse de coronavirus, aseguró que la enfermedad le afectó nada más y nada menos que su virilidad.

“No voy a decir una cosa que me afectó mucho. Kenia (la esposa), obviamente me va a regañar (…) Es algo del hombre”, y al parecer sería a tal punto la afectación que detalló que podría empezar a tomar pastillas.

El intérprete aseguró que el virus había afectado su «testo, como se llame eso», haciendo referencia a la testosterona. Sin embargo, dijo ya se encuentra muy bien.

Recordemos que el artista le hizo una petición a sus seguidores, «Les pido que oren por mi salud», escribió el intérprete y presentador de televisión en su cuenta de Instagram, en la que confirmó que desde el pasado 23 de julio su familia contrajo la covid-19.

El pasado 5 de agosto Larry Hernández confirmó que no se encontraba muy bien de salud: “No quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal”, escribió el artista.

Larry Hernández habla sobre las secuelas que le dejó el covid