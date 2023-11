Lanzan programa para mejorar ingresos de pequeños productores rurales de Bolívar, Sucre y Córdoba

Más de 2.400 familias campesinas y 40 organizaciones rurales de los Montes de María y el sur de Córdoba se beneficiarán de un programa que busca mejorar los ingresos de pequeños productores, mediante el mejoramiento de sus sistemas productivos y la incorporación de prácticas que contribuyan a la mitigación y adaptación frente al cambio climático.

El proyecto denominado ‘Cosechando igualdad y sostenibilidad’ apoyará a pequeños productores rurales de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno (Bolívar); Morroa y San Antonio de Palmito (Sucre), y Tierralta y Valencia (Córdoba).

Los siete municipios son cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que dirige recursos a las regiones más afectadas por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas.

La iniciativa es apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con sus entidades adscritas, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia).

“El proyecto que hoy lanzamos quiere cerrar las brechas de marginación de la mujer, sobreponerse al cambio climático, aportar a la construcción de paz y acelerar la sustitución de cultivos de uso ilícito”, dijo el embajador de Corea en Colombia, Lee Wang Keun.

Lo que dijo la Ministra de Agricultura

Jhenifer Mojica, indicó que el modelo de reforma agraria de Colombia está inspirado en el programa de Corea.

“Queremos fortalecer las relaciones y acelerar la compra de tierras. Montes de María y el sur de Córdoba son regiones afectadas fuertemente por el conflicto armado. Llevar a cabo una reunión diplomática aquí es muy significativo”, afirmó la ministra.

Agregó que “la guerra aquí no fue por la falta de recursos, sino por la abundancia de recursos. No puedo estar aquí de pie sin ofrecerles disculpas, porque no hay una sola familia que no haya sufrido la guerra”.

“Este Gobierno está aquí para cumplir el Acuerdo de Paz, para apoyar la agricultura familiar, campesina y comunitaria. La única forma de que la paz llegue a estos territorios es con abundancia de producción”, manifestó.

La ruta de fortalecimiento tendrá tres puntos claves. El primero es la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el segundo, el empoderamiento económico de las mujeres, y el tercero, la vinculación a mercados competitivos y estables.

