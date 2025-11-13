El Comité Olímpico Colombiano (COC) fue el escenario para el lanzamiento oficial de la Copa Panamericana IFSC Armenia 2025 de Escalada Deportiva, un evento que se llevará a cabo en la capital del Quindío del 21 al 27 de noviembre.

La rueda de prensa, realizada este jueves 13 de noviembre, contó con la presencia de destacadas figuras como Ciro Solano Hurtado, presidente del COC y Lizette Manrique, presidenta de la Federación Colombiana de Escalada Deportiva.

También estuvieron presentes David Acosta, director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio, y los atletas de la selección nacional, Violeta Torres y Tomás Arce.

Durante su intervención, Ciro Solano Hurtado resaltó el potencial y la energía de este deporte, relativamente joven en Colombia.

El presidente del COC manifestó su absoluta confianza en el éxito de la Copa Panamericana y aseguró a los atletas que la escalada deportiva será una prioridad para el Comité, dado su estatus como deporte olímpico.

Este respaldo institucional subraya la creciente importancia de la disciplina en el panorama deportivo nacional y su alineación con los objetivos de alto rendimiento del país.

Por su parte, Lizette Manrique, presidenta de la Federación Colombiana de Escalada Deportiva, enfatizó el significado trascendental del certamen.

Manrique describió la Copa Panamericana como «el reflejo de años de trabajo, de sueños que han ido escalando paso a paso y el esfuerzo de una comunidad que cree firmemente que el deporte tiene el poder de transformar vidas».

Sus palabras destacaron la competición no solo como una prueba atlética, sino como la culminación de un proceso comunitario y una plataforma para el cambio social a través del deporte.

Lanzamiento oficial de la Copa Panamericana IFSC Armenia 2025

David Acosta, director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio, celebró que la Copa se sume a los más de 30 eventos deportivos internacionales impulsados por Colombia este año.

Acosta hizo un especial énfasis en el legado de infraestructura, mencionando que el muro que acogerá la competencia fue una herencia de los pasados Juegos Nacionales y Paranacionales de 2023.

El director deseó el mayor de los éxitos a la Federación, reconociendo su capacidad para desarrollar certámenes de esta magnitud.

La Copa Panamericana IFSC Armenia 2025 será un punto de encuentro para el talento continental, reuniendo a más de 200 atletas de 12 países, incluyendo potencias como Estados Unidos, Canadá y Brasil.

El evento contará con la presencia de figuras que compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Colombia, como anfitrión, participará con una delegación de 25 atletas que buscarán la gloria en las tres modalidades de la disciplina: dificultad, velocidad y boulder, prometiendo un espectáculo de alta intensidad y técnica.

Más noticias de Deporte