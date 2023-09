FOTOS. Memes que dejó el lanzamiento del nuevo iPhone 15

Los creativos de las redes sociales no dejaron pasar el momento para ‘sacarle jugo’ al nuevo lanzamiento del nuevo iPhone 15, las redes sociales se ‘inundaron’ de memes tras la presentación de los cuatro dispositivos nuevos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

De acuerdo con expertos, los cambios que se implementarán se verán en su diseño, como en su rendimiento y usabilidad.

Los cuatro modelos nuevos del iPhone 15 estarán en preventa desde el viernes 15 de septiembre en Estados Unidos y estarán disponibles a partir del 22 de septiembre.

Por el momento se desconoce la fecha en la que estarán disponibles en Colombia.

Este es el NUEVO iPhone 15 y 15 Plus!!! pic.twitter.com/jhkI7ujp6a

my iPhone 11 after Apple announced the iPhone 15 today#AppleEvent pic.twitter.com/Bakr5g3kyX

— olivier (@olwestside) September 12, 2023