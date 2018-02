“Lamentamos los malentendidos”: Rector de la UPB – VIDEO

Minuto30.com-. El rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, padre Julio Jairo Ceballos, se refirió al artículo publicado por la institución en el que se sugería que las estudiantes no debían usar faldas ni escotes para supuestamente no distraer a sus compañeros y profesores.

En diálogo con Blu Radio, el rector aseguró que el texto no es un comunicado oficial de la rectoría. “Obedeció a preguntas que hacen los jóvenes que entran por primera vez a la universidad, porque muchos tienen el imaginario que deben ir con ropa de marcas o cosas demasiado formales”.

Explicó que una de las funcionarias de la UPB quiso dar respuesta a este tipo de preguntas, según él, “en un lenguaje apropiado para los jóvenes, diciéndoles, fundamentalmente, que deberían ir lo más cómodos posibles a la institución”.

No obstante, aclaró que el artículo no corresponde a la política de la universidad. Aseguró que el documento fue publicado en un blog independiente a la institución y no pasó por un filtro oficial, por lo cual ya fue retirado.

“La UPB no pretende condicionar algún código de vestuario para sus estudiantes y eso es evidente en la dinámica misma de la institución”, añadió.

Asimismo, ofreció disculpas por los inconvenientes y los malentendidos ocurridos con la publicación del texto.

Por último, el rector aseguró que los estudiantes involucrados en el video, en el que una joven supuestamente es víctima de una pesada charla y le levantan la falda, ya fueron identificados. Explicó que ellos aseguraron que son amigos y que se trató de una chanza.

Sin embargo, anunció que abrirá una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.