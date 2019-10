¡Lamentable! A un joven venezolano lo violaron entre dos sujetos apenas llegando a Santa Marta

En un centro médico de Santa Marta se encuentra un joven inmigrante venezolano que habría sido brutalmente atacado a su llegada al país.

Según contó la misma víctima para medios locales, él apenas venía desde Venezuela en busca de mayores oportunidades para su familia debido a la crisis que atraviesa el país vecino.

Cuando se encontraba a la altura del corregimiento de Bonda, Santa Marta, decidió quedarse en ese sitio para pasar la noche y comer algo, sin embargo, fue interceptado por dos sujetos.

“Yo me bajé en una esquina que es la entrada a Bonda y como no hallaba para donde agarrar, ellos llegaron a mí y me preguntaron que para donde iba y, como yo no conocía, le dije que para donde una amiga para que no me hicieran daño; entonces ellos agarraron mi bolso y me dijeron nosotros te acompañamos. Yo le dije no, ya voy a llegar, en ese momento me quitan el teléfono y me dicen esto es un atraco, yo salgo corriendo; cuando hago eso un chico me comienza a perseguir y me agarra por detrás y me tapa la boca”, relató la víctima para el medio Al Día Santa Marta.

Los sujetos le habrían tapado el rostro y lo llevaron hasta un lugar aislado donde lo accedieron carnalmente entre los dos. “Ellos mientras me accedían me decían que me iban a matar para no dejar huella. Uno de los sujetos hablaba colombiano, mientras que al otro si se le sentía el acento como venezolano”, detalló la víctima.

El joven recibe en este momento atención médica ya que su estado tanto de salud como psicológica quedó gravemente afectado.

Por su parte, las autoridades locales asumieron la investigación del caso.