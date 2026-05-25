Lamentable accidente en la Autopista Sur: Motociclista murió cerca a Montesacro

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Resumen: Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en su motocicleta cuando, por razones aún bajo investigación, habría quedado bajo las llantas delanteras del tractocamión.

Minuto30.com .- Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una persona en el sur del valle de Aburrá la mañana de este lunes 25 de mayo. El hecho ocurrió en la Autopista sur cerca al Cementerio Montesacro.

Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en su motocicleta cuando, por razones aún bajo investigación, habría quedado bajo las llantas delanteras del tractocamión.

Las autoridades de movilidad han acudido al sitio para realizar la inspección técnica a cadáver e iniciar la investigación que determine las causas exactas del siniestro.

Este trágico suceso generó congestión vehicular a primeras horas del día en la calzada Occidental de la autopista sur, jurisdicción de La Estrella

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