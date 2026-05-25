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    Lamentable accidente en la Autopista Sur: Motociclista murió cerca a Montesacro

    Las autoridades de movilidad han acudido al sitio para realizar la inspección técnica a cadáver

    Publicado por: SoloDuque

    motociclista muerto llanta moto
    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Lamentable accidente en la Autopista Sur: Motociclista murió cerca a Montesacro

    Resumen: Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en su motocicleta cuando, por razones aún bajo investigación, habría quedado bajo las llantas delanteras del tractocamión.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una persona en el sur del valle de Aburrá la mañana de este lunes 25 de mayo. El hecho ocurrió en la Autopista sur cerca al Cementerio Montesacro.

    Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en su motocicleta cuando, por razones aún bajo investigación, habría quedado bajo las llantas delanteras del tractocamión.

    Las autoridades de movilidad han acudido al sitio para realizar la inspección técnica a cadáver e iniciar la investigación que determine las causas exactas del siniestro.

    Este trágico suceso generó congestión vehicular a primeras horas del día en la calzada Occidental de la autopista sur, jurisdicción de La Estrella

    motociclista muerto por la alpujarra1

    Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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