LaLiga y Globant presentan su acuerdo para aumentar audiencias con la marca «Sportian»

in

Madrid, 2 oct (EFE).- LaLiga y la multinacional tecnológica Globant, presentaron este martes "Sportian", la nueva identidad de la filial tecnológica de la primera, con el objetivo hacer crecer el compromiso del aficionado, aumentar las audiencias globales y conectar las físicas y digitales, además de buscar nuevos modelos de negocio.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participó en el acto en el que dio la bienvenida a la unión, que, según dijo, supone dar "una mayoría de edad a LaLiga Tech" y cumplir "uno de los hitos más importantes" desde que el organismo que preside "empezó con la tecnología, en 2014-2015, cuando aún no habían llegado plataformas como Amazon o Netflix".

"Teníamos que ser punteros porque si no íbamos a estar fuera de la industria y de las experiencias de los usuarios. El departamento de tecnología de LaLiga fue creciendo, no podíamos seguir solos, quisimos comercializarlo con terceros y lanzamos la Liga Tech. Nos dimos cuenta que no había que buscar un socio financiero, sino un socio industrial, que entendiese de tecnología, y nos ayudase a entender hacia dónde podía llegar la tecnología y el deporte. Y ahí empezó nuestra relación con Globant", explicó Tebas.

El dirigente, que intervino en la primera mesa redonda de una jornada desarrollada en el estadio Metropolitano, detalló que, según el acuerdo, LaLiga tiene un 49% y Globant un 51% y "es un espacio para generar negocio, riqueza y puestos de trabajo".

El director ejecutivo y fundador de Globant, Martín Migoya, aseguró que su idea desde el principio era "unir el conocimiento profundo del deporte que tenía LaLiga con la máquina de desarrollo de negocios de Globant, para poder hacer una nueva compañía que pudiese llevar esta nueva tecnología a todos los deportes y países".

Un proyecto, según apuntó, "cocinado a fuego lento", que lleva en funcionamiento nueve meses y que propone una nueva marca para tratar de unir deporte y tecnología.

"Creemos que podemos llevar a las organizaciones deportivas y a sus fans a nuevas alturas y desafíos. La industria del deporte se está transformando y se está acelerando este proceso. Lo que queremos en Sportian es ayudar a ese proceso de reinvención", mantuvo a su vez Alejandro Scannapieco, CEO de LaLiga Tech.

El directivo explicó que "Sportian trata de resolver las problemáticas de las organizaciones deportivas para que se puedan conectar". "El objetivo global es que tengan componentes de Inteligencia Artificial, ya que es lo que te da una diferenciación y actúa como acelerador", apuntó.

Por su parte, Oscar Mayo, director ejecutivo de LaLiga, insistió en la convicción del organismo de la inversión en la tecnología. "Queríamos el mejor socio y el mejor producto. En Globant no solían hacer estos acuerdos del 49 y 51%, después de muchas tensiones y subidas y bajadas lo hicimos. Solo llevan 10 meses y estamos agilizando y mejorando el servicio", desveló. E

Por: EFE