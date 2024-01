Laia Sanz, décimo séptima en la general, avisa: «Vamos a apretar en la segunda semana»

in

Al Hofuf (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- La piloto española Laia Sanz, que llega a las etapas más duras del Dakar 2024 en la decimoséptima posición de la categoría reina a pesar de contar con un vehículo con sólo dos ruedas motrices, aseguró que está sorprendida porque no esperaba estar tan delante "tan pronto", pero avisa de que va a "apretar en la segunda semana" para llegar al top 15.

"Si podemos seguir escalando, mejor. Quizá retrocedamos en el Empty Quarter porque no podemos luchar de tú a tú en etapas de tanta duna con vehículos de cuatro ruedas motrices", afirmó Sanz en una entrevista a EFE en la que destacó, no obstante, que en la segunda semana van a "apretar".

Sin embargo, Sanz (Cornellà de Llobregat -Barcelona-, 1985) se mostró consciente de que "lo más difícil es acabar", máxime con las jornadas de este jueves y este viernes, en las que los corredores enfrentan una etapa 'crono' de 48 horas en la que los pilotos de coches tendrán que superar 572 km cronometrados entre dunas y los de motos, 626 km entre la arena del desierto.

Sanz subraya que llega "la parte que menos bien" le va a ir al coche y hay que "ser pacientes, pasar etapas y que vaya lo mejor posible". "Pero no vamos a por un resultado, sino a pasarlas y a apretar en la segunda", aseveró.

Conservar el resultado en T1.2

Así, la catalana, que compite por una parte en la clasificación general de coches, pese a tener sólo dos ruedas motrices por las cuatro de los demás, y por otra en la subcategoría de T1.2 -con los que cuentan con dos ruedas que mueven el auto-, subrayó que el objetivo real en su clase es "intentar conservar el resultado", ya que es segunda, con once minutos de ventaja sobre el francés Christian Lavieille (MD Rallye Sport).

Comentó que el francés Mathieu Serradori (Century Racing Factory), primero en la clasificación, "es muy fuerte, y si no tiene un problema" luchará por intentar mantener su segunda posición e incidió en que su "secreto" para sus buenas actuaciones es el de no haberse parado en los primeros días: "Tuvimos un pinchazo este lunes pero no hemos tenido ningún problema más".

"El coche está perfectamente, hemos podido ir cogiendo nuestro ritmo y si vas saliendo donde te toca por ritmo, la carrera es mucha más cómoda", incidió Sanz, que resaltó que a raíz de que en la primera etapa les fuera "muy bien" y pudieron "avanzar muchísimas posiciones", todo ha ido sobre ruedas, porque pudieron "salir en sitios cómodos, y eso es importante".

Preguntada por cómo ha conseguido esa decimoséptima plaza, logrando este pasado martes una decimocuarta en la etapa y con otras meritorias actuaciones en las primeras jornadas, subrayó que al final "salir donde te toca, un coche mejor y las carreras en Extreme E" le han hecho "crecer mucho y mejorar" su pilotaje este pasado año.

"Es todo junto. Esperemos seguir así, pero es verdad que se ve muy diferente desde esta posición, porque la arena está menos rota, porque cuando te enfrentas a un piloto en pista también es rápido y es bueno hacer juntos las dunas… es distinto", zanjó la catalana.

Preparada para tener un coche Ultimate

La corredora catalana, copilotada por el italiano Maurizio Gerini, también comentó que su objetivo a largo plazo es "ojalá tener la oportunidad de tener un T1+", el coche "para optar a hacerlo bien" e insistió en que secreto sólo hay uno: "Entrenar y hacer carreras todo el año".

"Me veo preparada. Creo que sí. Llevo muchos Dakars en moto, que eso te da muchísima base y luego estos dos años me han servido muchísimo para aprender. De hecho, mi elección tras las motos eran directamente los coches porque es lo que mejor te prepara para un T1+", concluyó Sanz, que tiene ganas de superar las dunas del Empty Quarter para encarar la última semana de rally y pisar el gas a fondo.

Carlos Rosique

Por: EFE