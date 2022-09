“Están armados de valor”: Lafaurie sobre video de ganaderos cuidando sus tierras

in

Ante las polémicas imágenes de un grupo de ganaderos de El Plato (Magdalena), recorriendo los predios en caravanas de camionetas, para impedir que sean invadidos, el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie dijo que esta es una posición solidaria frente a la invasión de la propiedad privada.

“El mensaje es claro y se está dando en todo el país, y lo he venido dando, y he venido haciendo reuniones no solamente regionales de manera presencial, sino virtuales. Tenemos más de 5.400 grupos de WhatsApp cerrados donde permanentemente todos los días estamos mandando información a cientos de miles, porque son más de 300.000 ganaderos, a los cuales les llegamos diariamente con información”, dijo el líder gremial en entrevista en Caracol Radio.

Aunque en el video se observa a algunos sujetos, en el platón de una de las camionetas, vestidos de camuflado y con lo que parecen ser armas, el líder gremial aseguró que no están armados: “Se han armado de valor para tener una posición solidaria y al mismo tiempo unificada. Yo creo que lo de El Plato manda un mensaje muy claro: no estamos dispuestos a dejar que nos invadan sin hacer nada, cruzando los brazos, mirando cómo le invaden al vecino, y uno simplemente aquí mirando para otra parte”, aseguró.

Hace algunos días FEDEGAN ya había advertido sobre esta problemática creciente y denunció 40 casos de invasión de predios en 18 departamentos del país.

