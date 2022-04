[Video] ‘Ratas’ le dieron una patada en el abdomen a una mujer en Medellín para robarle el celular

in

Una mujer estaba esperando el bus para ir a su trabajo , el 27 de abril, cuando fue atacada por dos ladrones en moto, le dieron una patada en el estomago y la desestabilizaron para robarla. El hecho se registró sobre la Regional de Medellín.

Video: Cortesía

Así le relató la mujer a Minuto30, la victima relató que estaba pendiente de la llegada de la buseta que necesitaba cuando de repente le entró un mensaje en el celular, «tenia la cabeza mirando el celular cuando sentí el golpe en el estomago y caí, caí en una manguita sin aire cuando abrí los ojos y me pude reponer, vi que venia un señor corriendo a preguntarme qué me habían robado y me dijo aquí abajo los cogimos».

La mujer aseguró que fueron escoltas que alcanzaron a ver la escena quienes interceptaron a los presuntos ladrones, cuenta que los servidores, le atravesaron el carro y los tumbaron de la moto en la que se movilizaban y ahí los tuvieron reducidos hasta que se los entregaron a uniformados de la Policía.

La mujer, quien ya instauró la denuncia aseguró que un médico le confirmó las heridas que le produjo el golpe propinado por los delincuentes y los adicionales que recibió por la caída.

