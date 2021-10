Ni los cementerios se salvan, ladrones desvalijaron varias tumbas

Vidrios rotos y tumbas saqueadas fue el panorama que descubrieron en el cementerio de Pitalito, Huila, durante este fin de semana.

Las autoridades recuperaron lo que se habían robado de las tumbas

De acuerdo con medios de comunicación, la comunidad descubrió a dos sujetos que estarían desvalijando tumbas llevándose el hierro, aluminio, entre otros y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

“Se presentó un hurto en láminas y vidrios en el cementerio de Pitalito, los dos sujetos los cuales se capturan en total flagrancia, mediante el Modelo de Vigilancia Policial por Cuadrantes. Cabe resaltar, que en el momento de la captura se hizo la recuperación de unas lápidas que habían hurtado y obviamente se dejó a disposición de La Fiscalía, para su proceso fiscal y que ellos tomen las medidas acordes”, le contó el Mayor Andrés David Echeverría comandante al Diario de Huila.

Este hecho ha causado conmoción en la comunidad, pues subrayan que los cementerios son lugares de respeto y no se deben realizar este tipo de acciones, «Que tristeza de nuestro país, ya no dejan los muertos en paz, por culpa de la sinvergüencería, de estos desadaptados, que no quieren trabajar», puntualizó el ciudadano Héctor peña.

De acuerdo con las autoridades, los hombres de 25 y 18 años de edad, fueron capturados en flagrancia con 8 marcos de vidrio con borde de aluminio, una lona con láminas de aluminio avaluados en $200.000.

