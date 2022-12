[VIDEO] Ladrones se llevaron 5 autos de lujo en un minuto: Como en película de acción

Como en una película de acción, unos ladrones se llevaron cinco autos de lujo avaluados en más de 858.000 dólares en solo un minuto.

Estos hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre en Reino Unido, las mismas autoridades fueron quienes difundieron los videos del robo hace poco, para así intentar recuperar los vehículos que se llevaron estos astutos ladrones.

El momento del robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Según los medios locales, los autos se encontraban en una unidad industrial en Brentwood Road, y los sujetos ingresaron a eso de las 4:30 de la madrugada.

La policía afirmó que el vehículo Mercedes Maybach ya fue recuperado, pero trabajan para encontrar los demás carros.

“Hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya presenciado algo o que pueda tener imágenes de CCTV o dashcam, incluidos los autos robados, para que se comunique con nosotros”, solicitaron las autoridade

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.

Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 5, 2022