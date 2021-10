[Video] Ladrón se metió a la casa de Peter Manjarrés

El cantante Peter Manjarrés, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue víctima de un ladrón el cual ingresó a su casa en el barrio Novalito de Valledupar.

Video: @petermanjarres

Manjarrés , mostró el video captado por cámaras de seguridad en el que se ve como un tipo revisa sigilosamente uno de los cajones y luego vigila por la ventana que nadie lo está observando.

Ante la invasión a su casa, el cantante indicó, «Gracias a Dios no tenia nada de valor y no quise tener ninguna represalia contra el ladrón q entró a mi casa, la próxima vez no asumo la responsabilidad de lo q pueda suceder».

Manjarrés también dio a conocer que ya puso en conocimiento de las autoridades lo sucedido y les pidió que estén más pendientes de su amada Valledupar.

