¡Qué tal el conchudo! Ladrón indignado dejó una queja en un apartamento porque no encontró qué robar

Con total indignación, un ladrón dejó una queja escrita en una hoja al interior de un apartamento, donde había entrado para robarse los objetos de valor.

El dueño del apartamento había estado por fuera durante un buen tiempo, y cuando regresó, “se encontró con sus pertenencias esparcidas por toda la vivienda y en medio del caos una hoja de papel con un inusual texto”, contó la cadena ‘RT’.

Según indicó el dueño de la propiedad a medios locales, el sujeto le dejó una nota reclamándole porque no encontró nada de valor para él, que pudiera robar.

«Si no había dinero en la casa, no debía haberla asegurado», escribió el ladrón.

Sin embargo, pese a la descarada queja del hombre, no se fue con las manos vacías pues se robó algunas joyas y al rededor de 400 dólares en efectivo (casi 1.5 millones de pesos).

El hecho se volvió viral en redes sociales, y algunos usuarios vieron con humor el descaro del presunto ladrón.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. «Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC

