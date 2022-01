Ladrón le apuntó a una mujer con un arma, la golpeó y e incluso la mordió para llevarse su celular

Una mujer fue víctima de un violento hurto al momento de bajar de un vehículo para dirigirse a un restaurante de la exclusiva zona Leblón en la ciudad de Río Janeiro, Brasil.

Una empresaria argentina fue amenazada y mordida por un motociclista que le robó su teléfono celular.

Florencia Sosa, gerenta de una empresa de emergencia médica, contó en sus redes sociales que al momento de bajar de un vehículo aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

«Me agarraron por sorpresa. Llegaron en moto y uno de ellos se bajó y me puso el arma en el pecho. Claramente quería mi celular, pero yo me resistí y me comenzó a golpear, me mordió, luego me tiró al piso y me volvió a apuntar con el arma en el pecho», relató la mujer.

Cuando el ladrón le dirigió su revólver al cuerpo, pensó que «todo se terminaba, pero al final se subió a la moto y se fueron», declaró.

Sosa aseguró que en el lugar había varios transeúntes y «el restaurante estaba colmado», pero pese a esto «nadie pudo meterse porque él estaba armado y fuera de sus cabales».