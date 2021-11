¡Qué cínico! Un ladrón grabó y publicó el robo que hizo

Circula en redes sociales el video captado de un Estado en WhatsApp y que habría sido publicado por un ladrón, momentos después de cometer un robo.

De acuerdo con la publicación hecha por un portal noticioso, los hechos se habrían registrado en el corregimiento de Currulao, Turbo en la región de Urabá.

En la grabación se observa la imagen de una reja de un local comercial y un texto en el que se lee. «gracias Dios por permitirme coronar este local en currulao y salir victorioso.

De acuerdo con los denunciantes, los hechos se habrían registrado la madrugada del miércoles 17 de noviembre y momentos después ya circulaba en las redes sociales imágenes publicadas por el ladrón en donde también se vería el negocio vacío.

Según el video, el sujeto hasta se habría tomado el tiempo de leer y responder los comentarios, en uno de ellos , alguien le dice, «te andan buscando mijo», a lo que él responde, «pues nada de nervios, todo bajo control, ando con lo mío», y añade a la confesión, «Saben qué, me robé esa mierd%& y que hagan lo que se les de la gana, no vamos a devolver nada y suerte con esos ‘paracos’ hp come mierd%&».

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.

Le podría interesar:

EN FOTOS: Semidesnudo y con varios disparos, así hallaron el cuerpo de un hombre en la Curva del Diablo https://t.co/bMT5fm6V76 — Minuto30.com (@minuto30com) November 21, 2021