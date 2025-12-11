Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Hombre asaltó un supermercado en Medellín e intentó disparar a un policía

Un hombre que asaltó un supermercado en el occidente de Medellín fue capturado tras una rápida reacción de las autoridades, luego de que intentara disparar contra un patrullero que le cerró el paso durante la huida.

El caso ocurrió en el barrio Doce de Octubre y quedó al descubierto gracias a las herramientas tecnológicas y la articulación entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional.

La alerta inicial la emitió la línea de emergencias 123, desde donde se activó el sistema de cámaras y el rastreo LPR (lectura de placas), lo que permitió identificar la motocicleta en la que se movilizaba la pareja involucrada.

Con esa información, varias patrullas iniciaron el seguimiento por diferentes calles del sector hasta lograr ubicar el vehículo.

Cuando los uniformados interceptaron la moto, el parrillero descendió e intentó escapar corriendo. En medio de la persecución, un policía logró alcanzarlo, momento en el que el delincuente se volteó, sacó un arma de fuego y le apuntó directamente al pecho.

Ante la inminente agresión, el uniformado reaccionó en legítima defensa, disparándole en el brazo derecho, según versiones oficiales, para neutralizarlo.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial del mismo barrio, donde recibió atención médica bajo custodia policial. Minutos después, quedó a disposición de la Fiscalía junto con el arma incautada.

La alcaldía destacó que este resultado demuestra la efectividad del sistema de videovigilancia de Medellín y la coordinación entre las autoridades, que permitió ubicar y capturar al sujeto que asaltó el comercio e intentó atacar a un miembro de la Policía.

