¡Lacy murió! Saltó al vació desde un octavo piso: la perrita le tenía miedo a la pólvora

La Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a los ciudadanos a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas, ante el grave impacto que implica para los animales de compañía. En los primeros días de esta temporada, la ciudad ya reporta dos casos lamentables.

El hecho más delicado es el de Lacy, una perrita que murió mientras era trasladada a un centro veterinario, luego de lanzarse desde un octavo piso por el pánico que, al parecer, le causaron los estallidos de pólvora.

El segundo corresponde a un canino que fue atropellado, tras huir descontrolado al escuchar pólvora; según el reporte médico, no presenta politraumatismos graves, pero permanece con estrés severo y comportamiento agresivo, posiblemente, como respuesta al miedo extremo que sufrió.

Estos casos dan cuenta de que los animales, tanto de compañía como de fauna silvestre, no necesitan estar cerca de la pólvora para resultar afectados: el ruido, la vibración y el olor pueden desencadenar en ellos crisis de pánico, huidas, accidentes, lesiones y alteraciones del comportamiento que se prolongan durante semanas o meses.

“El impacto de la pólvora no solo se mide en quemados o emergencias en personas. Cada estallido puede significar una tragedia para los animales. Evitar la pólvora es un acto de protección y responsabilidad con la vida. Desde la Alcaldía hacemos un llamado para que no se utilice la pólvora, ya que nuestra fauna silvestre y doméstica se está viendo seriamente afectada y, como lo vimos ya cobró una vida”, expresó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral.

La Administración Distrital insiste en que la pólvora no es una tradición inofensiva: causa daño, genera sufrimiento y cobra vidas. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Parque de la Conservación también reportaron los primeros animales afectados por estos estallidos, por lo cual se hace un llamado a la responsabilidad ciudadana en los días que quedan de temporada decembrina y de fin de año.

